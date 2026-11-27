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Российские аграрии превратились в серьезных конкурентов французским производителям. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с представителями сельскохозяйственного сектора страны, видеозапись которой опубликовал Елисейский дворец.

"Возьмем Россию, они были нашими клиентами несколько лет назад. В ходе климатического потепления им удается даже собирать по два урожая в год. У них получается быть крупными экспортерами. Это по нам резко бьет", – отметил французский лидер.

По его словам, из-за геополитической напряженности Франция потеряла ряд рынков сбыта. При этом страны, которые раньше закупали французскую продукцию, в том числе Россия, теперь сами конкурируют с французскими производителями.

Ранее министерство сельского хозяйства России сообщило об ожидаемом рекордном урожае плодов и ягод. Его объем может составить 2,3 миллиона тонн, из которых 2,1 миллиона тонн придется на яблоки.