Фото: ТАСС

Украинский военно-транспортный самолет Ан-26 заметили на радарах над Польшей. После этого воздушное судно направилось в сторону границы Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Борт с позывным 84478 стартовал с украинской территории утром 26 ноября. Около 10:00 по московскому времени он перестал отображаться на радарах неподалеку от Варшавы.

Повторно самолет появился в 18:24 – он летел над польской территорией в юго-восточном направлении. В 18:45, приблизившись к границе с Украиной, Ан-26 вновь исчез с радаров.

Ранее американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II патрулировал вокруг границ Калининградской области. Борт поднялся с румынской авиабазы "Михаил Когэлничану" и взял курс на север. В ходе маршрута он прошел в том числе вдоль белорусской границы с Польшей.