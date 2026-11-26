Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Значение учителя в "век роботов" будет возрастать, заявил Владимир Путин, поручив разработать для отечественной школы "дидактику XXI столетия". Об этом глава государства высказался в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Глава государства также предложил награждать педагогов, чьи ученики добились выдающихся успехов в области искусственного интеллекта (ИИ). При этом президент отметил, что в эпоху развития ИИ необходимо нацелить учебный процесс в школах на развитие самостоятельного мышления.

Помимо этого, российский лидер предрек, что автономные системы и ИИ-агенты в обозримой перспективе заменят специалистов среднего звена в ряде сфер общества.

"Встраивание искусственного интеллекта в операционные, производственные процессы носит необратимый характер. Во всяком случае, может носить необратимый характер. Никакими запретами, оргвыводами это уже не остановить", – подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что в будущем будут востребованы профессионалы, которые смогут выстраивать архитектуру сложных цифровых контуров, а также управлять командами из ИИ-агентов.

В ходе этой же конференции президент заявил, что внедрение ИИ в России должно охватывать все сферы экономики и жизни людей. Он отметил, что технологии ИИ вышли на качественно новый уровень автономности. Фундаментальные модели, которые еще несколько лет назад только отвечали на запросы пользователей, теперь становятся основой для ИИ-агентов.

До этого стало известно, что для подготовки к прямой линии с Путиным впервые задействуют искусственный интеллект. Технология поможет гражданам четче формулировать вопросы и позволит обрабатывать неограниченное количество обращений.