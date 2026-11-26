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Рыбий жир способен улучшать жировой обмен у людей с сахарным диабетом второго типа – снижать уровень триглицеридов и повышать концентрацию "хорошего" холестерина. Об этом сообщает журнал Food&Function (F&F).

К таким результатам авторы пришли, проанализировав данные 33 рандомизированных контролируемых испытаний с участием 1 427 человек. В ходе работы специалисты сопоставили, как на показатели углеводного и жирового обмена влияют рыбий жир, оливковое, льняное и диацилглицериновое масла.

Среди этих продуктов статистически значимый эффект показал только рыбий жир. Уровень триглицеридов при его употреблении снижался на 0,35 миллимоля на литр, а концентрация "хорошего" холестерина росла на 0,05 миллимоля на литр.

Для пациентов с диабетом улучшение этих показателей особенно важно: нарушения жирового обмена связаны у них с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. При этом убедительных доказательств положительного влияния рыбьего жира на уровень глюкозы в крови исследователи не обнаружили.

Раннее директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева сообщила, что сахарный диабет второго типа приобрел масштаб глобальной неинфекционной пандемии. Эндокринолог связала рост заболеваемости с современным образом жизни. Человек живет в комфортных условиях, употребляет много обработанных продуктов и ест больше необходимого.