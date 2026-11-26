Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные с помощью беспилотников поразили в Черном море южнее Одессы сухогруз, который доставлял грузы двойного назначения для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Под удары также попали три электроподстанции. В частности, объект напряжением 330 киловольт атакован в Харькове, подстанция напряжением 150 киловольт – в населенном пункте Зеленый Гай Днепропетровской области, подстанция напряжением 110 киловольт – в населенном пункте Радомышль Житомирской области.

Перечисленные объекты обеспечивали электричеством военно-промышленный комплекс противника, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее ВС РФ ударили по двум предприятиям ВПК Украины в Киеве, где производились дроны. Целями стали завод ОАО "Химволокно", где выпускали компоненты для боевых частей БПЛА большой и средней дальности, и площадка, где собирали и хранили беспилотники ООО "Оаклайн" для компании "Файер Пойнт".