Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удар по промышленному предприятию в городе Сновске Черниговской области, где выпускали комплектующие для беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всего в ночь на 25 ноября ВС РФ применили беспилотники для атак на объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности Украины, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

Под удар также попали две электроподстанции мощностью 330 киловольт. Одна из них расположена в Зеленодольске Днепропетровской области, другая – в Запорожье. По данным Минобороны, обе обеспечивают электроснабжение предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, российские военные поразили два железнодорожных локомотива в Днепропетровске. Они использовались для перевозки вооружения и военной техники ВСУ.

Ранее Минобороны России сообщало о поражении трех электроподстанций в Виннице, Черниговской и Ровенской областях, обеспечивающих работу предприятий военной промышленности. Кроме того, в Черном море юго-западнее Одессы под удар попал сухогруз с грузами двойного назначения для украинской армии.

