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В конце декабря 2026 года россиянам предстоит отработать три дня перед новогодними праздниками. При этом завершать последний рабочий день месяца раньше обычного не придется, следует из производственного календаря.

30 декабря не обозначено в календаре как предпраздничный день. Поэтому продолжительность работы в эту дату не будет уменьшена на один час.

Последняя рабочая неделя 2026 года окажется короткой и продлится с понедельника, 28 декабря, по среду, 30 декабря. После этого начнутся новогодние выходные.

Ранее сообщалось, что в 2027 году россиян ожидают семь сокращенных рабочих недель. Две из них будут трехдневными: одна придется на февраль, другая – на ноябрь.