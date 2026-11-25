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Облепиха крушиновидная вошла в перечень опасных инвазивных растений Московской области из-за способности быстро разрастаться и вытеснять местную флору. Растение образует плотные заросли с колючками, которые могут становиться непроходимыми, сообщил РИА Новости научный сотрудник кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Никита Кадетов.

Согласно постановлению правительства Московской области, этот вид включен в список растений, подлежащих уничтожению на особо охраняемых природных территориях. Облепиха активно распространяется, образуя густые заросли и препятствуя росту других видов.

Особенно заметно ее распространение в карьерах и вдоль автомобильных дорог. На таких участках растение может занимать большие площади, вытесняя остальную растительность. Дополнительную сложность создает то, что колючие заросли затрудняют доступ к местам произрастания и контроль за ними.

"Это растение совершенно адское. Иногда по берегам рек бывают просто непроходимые заросли с колючками. Плоды, которые у нее созревают, птицами прекрасно поедаются, а значит, и расселяются", – рассказал Кадетов.

Ранее стало известно, что в старой Москве полностью уничтожили борщевик, однако очаги сохранились на территории ТиНАО. Первый заместитель главы природоохранного департамента Юрий Пудов сообщил, что власти знают расположение зарослей и готовят меры по их ликвидации совместно с префектурами.