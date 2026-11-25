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Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя электроскутера, нарушавшего правила дорожного движения на Новоясеневском проспекте и попытавшегося уехать от полицейских. Об этом сообщает управление МВД по Москве в МАХ.

Инспекторы обратили внимание на мужчину, который ехал посередине проезжей части. На требование остановиться он не отреагировал и попытался скрыться, продолжая нарушать правила. В результате преследования нарушителя задержали.

Задержанным оказался 34-летний иностранный гражданин. По данным полиции, он незаконно находился на территории России и состоял в реестре контролируемых лиц.

За нарушения ПДД мужчине назначили штрафы на сумму свыше 30 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение миграционного законодательства ему назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением из страны.

Ранее в Башкирии оштрафовали 60-летнюю пенсионерку за пьяную езду на советском мотоцикле. Женщина ехала без страховки и шлема. Помимо этого, выяснилось, что транспорт не состоял на государственном регистрационном учете.

