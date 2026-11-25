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Специалисты Бутовской ветеринарной клиники в Москве спасли кота, который подавился рыбьей головой. Об этом сообщила пресс-служба сети государственных ветклиник ГБУ "Мосветобъединение".

Уточняется, что хозяева решили угостить 9-летнего Ричи лакомством, однако он проглотил угощение целиком и рыбья голова застряла в горле. Тогда владельцы незамедлительно обратились к ветеринарам.

Хирургу Дарье Матвеевой удалось быстро помочь коту без хирургического вмешательства. Для того чтобы достать голову, понадобились ларингоскоп и зажим. Сразу после этого питомца отпустили домой.

Ранее столичные ветеринары помогли коту Феде с переломом правой бедренной кости. В ходе операции хирург Сергей Кондратьев выполнил остеосинтез и поставил металлоконструкцию, а в процессе реабилитации оставался с владельцами на связи. Сейчас животное идет на поправку.

