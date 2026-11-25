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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил вывода российских ракет – носителей ядерного заряда с территории республики. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

"В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир", – сказал Лукашенко.

По его словам, эти вопросы могут иметь ключевое значение для установления мира, поэтому он выступает за любое решение, которое позволит его достичь.

Лукашенко также добавил, что ключевым вопросом остается урегулирование ситуации на Украине. Белоруссия как географический центр Европы крайне заинтересована в достижении мира.

По мнению белорусского лидера, обострение конфликта грозит катастрофическими последствиями, однако Европа не заинтересована в его завершении на условиях, которые позволили бы этого избежать. Лукашенко также заявил, что нежелание европейских стран вести переговоры с Россией может привести к третьей мировой войне.

До этого президент Белоруссии выразил готовность посетить Москву вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что такая поездка могла бы создать условия для проведения переговоров. Однако Зеленский отверг это предложение, сравнив себя с чемоданом и назвав это "несерьезным разговором".

