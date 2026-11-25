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В Рязанской области 106 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях остаются без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Подразделения спасателей и пожарных помогают энергетикам устранять последствия непогоды. Кроме того, в пути задерживаются 35 поездов дальнего следования. Максимальное время опоздания составляет 11 часов.

Также 25 ноября изменилось время отправления шести пассажирских поездов с начальных станций. По данным Федеральной пассажирской компании, речь идет о составах № 4 Москва – Кисловодск, № 240 Москва – Воронеж, № 12 Москва – Анапа, № 239 Воронеж – Москва, № 238 Москва – Воронеж и № 131 Москва – Орск. Пассажирам направляют уведомления об изменениях по СМС.

"Прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад в Рязанской области привел к падению деревьев на линии электропередачи и сбоям в движении поездов "Таврия". Наиболее серьезные задержки зафиксированы у составов, следующих из Крыма в Москву, некоторые из них опаздывают на 9–11 часов.