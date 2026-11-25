Фото: телеграм-канал "Здоровье уральцев"

В Свердловской области полуторагодовалая девочка пострадала при воспламенении натяжного потолка, она получила ожоги, которые покрыли 30% тела, сообщает "Радио 1" со ссылкой на региональный Минздрав.

Женщина уложила дочь спать, после чего отправилась на кухню, где пила чай с другими детьми. Отец в это время находился на работе. Вскоре мать услышала крики и заметила дым. Она бросилась в комнату к ребенку, где на нее начал падать горящий натяжной потолок.

Пока пламя быстро распространялось, мать успела вывести всех детей из дома. Девочку с тяжелыми ожогами и отравлением дымом срочно доставили в медицинское учреждение.

В реанимации девочка находилась 22 дня. Медики пересадили ей кожу на участке, площадь которого составила 5,5% тела. Врачам удалось спасти ребенка, сейчас она дышит самостоятельно. Через несколько дней ее выпишут, после чего начнется реабилитация и восстановление.

Ранее в подмосковном Щелкове загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Беляева. Пожар начался на первом этаже и распространился на 40 квадратных метров. Спасатели вывели из здания 12 человек, в том числе женщину с двумя детьми, которые оказались заблокированы на третьем этаже. В ликвидации возгорания участвовали 41 человек и 12 единиц техники.

