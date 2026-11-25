Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции.

Срок меры пресечения составит 2 месяца – до 23 января 2027 года. По словам судьи, главе региона вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата") и часть 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Чибиса задержали в Мурманске 23 ноября по подозрению в хищении более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты – Кировск.

Выяснилось, что ключевым подрядчиком на объекте было ООО "Север Строй", которое ранее внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Кроме того, счета этой компании заблокировали из-за налоговых долгов на сумму почти 75 миллионов рублей.

При этом в декларации Чибиса за 2025 год указан доход в 5,1 миллиона рублей и недвижимость, включая таунхаус в Испании стоимостью 11,7 миллиона евро. Губернатору грозит до 15 лет лишения свободы.