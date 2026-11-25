Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Украинские власти давно перешли от оправдания преступлений бандеровцев к их повторению. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на международной научной конференции "Вторая мировая война: от европоцентризма к глобальной истории".

На круглом столе "Роль СССР и Китая в разгроме германского нацизма и японского милитаризма" Нарышкин назвал безошибочным маркером стран-агрессоров непризнание итогов Второй мировой войны и попытки обеления нацистских преступников. По его словам, настороженность вызывают и другие активные ревизионисты, которых немало и среди европейских, и среди части японских элит.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что украинские войска стремятся оставить после отступления на освобождаемых российскими силами территориях разрушенные населенные пункты. Дипломат рассказал, что лично посещал несколько таких городов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, по ее мнению, власть украинского президента Владимира Зеленского держится на страхе и терроре. В числе инструментов давления на украинцев она назвала территориальные центры комплектования, принудительную мобилизацию и действия военкомов на улицах населенных пунктов.