Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева за подаренные по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов традиционные узбекские деревянные беседки. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что подарок выглядит просто великолепно. Он также рассказал, что мастера из Узбекистана в течение нескольких месяцев в трудных погодных условиях и вдали от семей создавали эти сооружения, выполненные из древесины 200-летнего горного ореха.

Трамп пообещал открыть беседки для общественного пользования и выразил уверенность, что они будут востребованы для предложений руки и сердца, дипломатических приемов и фотосессий во время фестивалей цветения сакуры.

Беседки находятся в парке Западный Потомак у Приливного бассейна, откуда открывается вид на мемориал Джефферсона и монумент Вашингтона.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подарил американскому президенту янтарное кресло, богато украшенное символикой США. Подарок вручили еще в июне, когда польский лидер приезжал в Соединенные Штаты. Кресло изготовил мастер Люциан Мырта. Стоимость изделия не раскрывают ни он сам, ни чиновники.

