Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Санкт-Петербурге полиция задержала 27-летнего студента из Африки, который перевозил в багажнике автомобиля около 10 килограммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Сотрудники ГАИ остановили машину Kia Quoris утром во вторник, 24 ноября, на 681-м километре трассы М-11 "Нева" в районе поселка Шушары для проверки документов. За рулем находился гражданин одного из африканских государств, проходящий обучение в московском вузе. Иностранец начал нервничать во время обычных проверочных мероприятий, и правоохранители решили осмотреть автомобиль внимательнее.

"В багажнике иномарки полицейские обнаружили 36 вакуумных полимерных пакетов", – говорится в заявлении ведомства.

В них, по данным правоохранителей, находилось растительное вещество зеленого цвета, которое направили на исследование. Общий вес изъятого вместе с упаковкой составил порядка 10 килограммов. Экспертиза содержимого одного из пакетов показала наличие каннабиса. Возбуждено уголовное дело.

Ранее московские полицейские задержали двух мужчин, которые организовали собственное производство наркотиков. У них изъяли около 100 килограммов запрещенных веществ. По версии следствия, фигуранты организовали производство наркотиков в нежилом помещении для последующего сбыта, однако завершить задуманное не смогли. Обоих обвиняемых арестовали.