Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

Три пары зарегистрируют брак на льду катка в Парке Горького 5 декабря. Впервые в истории столичных ЗАГСов торжественные церемонии организуют на этой площадке, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все участники свадеб будут на коньках. После регистрации молодоженов ждет фотосессия на фоне главной елки парка. Сам каток, который находится в ведении столичного департамента культуры, откроется накануне – 4 декабря.

Провести церемонию бракосочетания в Москве можно более чем на 60 площадках проекта Сергея Собянина "Новые адреса счастья". Среди доступных локаций – дворцы бракосочетания, музеи, усадьбы, рестораны и станция метро "Маяковская".

Подобрать место для свадьбы помогает сервис "Наша свадьба" на портале mos.ru. С его помощью можно отфильтровать площадки по типу, оформлению интерьера и другим параметрам, а также выбрать желаемую дату, ближайшую станцию метро и допустимое число гостей. В карточках объектов размещены описания и контактные телефоны.

Ранее сообщалось, что московские ЗАГСы зарегистрировали около 1,5 тысячи браков за один день – 26 июня. Эта дата вошла в тройку самых популярных для свадебных церемоний за последние 50 лет. Абсолютный рекорд остается за 7 июля 2007 года, когда в столице поженились 1,7 тысячи пар.

