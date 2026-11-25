Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

Тело погибшего мужчины обнаружено под завалами дома в Кулунде Алтайского края, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Взрыв газа с последующим пожаром произошел 24 ноября в пятиэтажном жилом доме на Промышленной улице. В результате произошло обрушение верхних этажей здания.

Изначально сообщалось об одном погибшем. Вспыхнувший после взрыва огонь удалось локализовать на площади порядка 60 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Хозяйку квартиры, где произошел взрыв, пока не обнаружили.

