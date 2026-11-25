Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 145 украинских беспилотников уничтожили над Самарской областью в ночь на среду, 25 ноября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в MAX.

В результате погиб один человек. Губернатор пообещал оказать его близким необходимую помощь.

Сбор информации об атаке продолжается, работает оперативный штаб, добавил Федорищев. Последствия на земле уже видны, их замечают и сами жители.

Для части школ в среду действует измененный график, каждое образовательное учреждение отдельно информирует об этом учащихся и родителей. По словам главы региона, на отдельных территориях также временно нет электричества. Специалисты экстренных служб приступают к восстановительным работам.

Ранее в Горловке (ДНР) три мирных жителя пострадали в результате атаки дрона на остановку общественного транспорта. Двое в этот момент находились на месте, еще один – в рядом стоявшем автомобиле. Мэр города Иван Приходько также сообщил о повреждениях детского сада и многоквартирного дома в Калининском районе после удара другого беспилотника.

