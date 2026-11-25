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Управляющую компанию могут обязать компенсировать ущерб, если упавшие с крыши сосульки повредили автомобиль или причинили вред здоровью человека. За состоянием кровли и своевременное удаление наледи должны следить именно коммунальные службы, рассказал ТАСС депутат Госдумы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, если лед упал с крыши, водостока или козырька здания, ответственность за последствия несет управляющая компания. При этом именно ей придется доказывать, что необходимые меры безопасности были приняты.

Пострадавшие могут потребовать возмещения расходов на лечение, компенсации утраченного заработка, ремонта автомобиля и морального вреда. Свищев отметил, что судебная практика предусматривает взыскание с управляющих компаний реального ущерба.

Депутат также обратил внимание, что единого срока, в течение которого после снегопада необходимо убрать сосульки, нет. Погодные условия быстро меняются, поэтому коммунальные службы должны регулярно осматривать крыши, ограждать опасные участки и удалять образовавшийся лед.

Свищев отметил, что если жильцы заметили сосульки, им рекомендуется сфотографировать опасный участок так, чтобы можно было установить адрес, а затем направить в управляющую компанию письменное заявление с требованием убрать наледь и оградить территорию. Если коммунальщики не отреагируют, можно обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию.

Если сосулька уже упала и причинила ущерб, необходимо вызвать полицию, зафиксировать произошедшее и собрать подтверждающие документы. В их числе – медицинские справки и чеки. После этого пострадавший может направить управляющей компании досудебную претензию.

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