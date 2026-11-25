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25-летний россиянин Игорь Дью не согласился ни с одним из пунктов предъявленного ему в США обвинения. Это следует из судебных документов.

После заявления о невиновности суд постановил оставить россиянина под стражей. Следующее слушание назначено на 17 декабря в 13:30 по местному времени (00:30 по московскому времени 18 декабря).

Дью задержали 8 октября в городе Пало-Альто. Его дело рассматривает суд Северного округа штата Калифорния.

Согласно открытым материалам разбирательства, россиянину предъявлены обвинения в деятельности в качестве иностранного агента, незаконном преследовании и мошенничестве с использованием поддельных документов. При этом обвинение в шпионаже ему не предъявлялось.