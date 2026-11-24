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Владимир Путин на заседании комиссии по стратегии развития ТЭК и экологической безопасности сообщил, что российские нефтеперерабатывающие заводы по-прежнему подвергаются ударам украинских войск. По его словам, Киев не прислушался даже к прямой просьбе президента США Дональда Трампа прекратить атаки.

"Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак", – сказал российский лидер.

Украинские войска возобновили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы в конце октября после некоторого перерыва. Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что ВСУ продолжат наносить удары по НПЗ.

В сентябре Трамп потребовал от украинского коллеги прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его утверждению, эти атаки привели к дефициту дизельного топлива в США.