Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Столичные службы продолжают работы по уборке проезжей части и тротуаров от снега. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Приоритет отдан подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам и объектам социальной сферы. По мере выпадения осадков на дорогах и тротуарах проводят механизированное прометание и противогололедную обработку.

Представители комплекса попросили автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

Снегопад продолжится в столичном регионе до вечера 25 ноября. Всего может выпасть от 15 до 25 сантиметров снега.

В связи с непогодой московских автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться метро. Это поможет снизить нагрузку на дороги и облегчит движение тем, кому машина действительно необходима, например врачам.