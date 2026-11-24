24 ноября, 21:10Общество
Городские службы продолжают чистить дороги и тротуары Москвы от снега
Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"
Столичные службы продолжают работы по уборке проезжей части и тротуаров от снега. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Приоритет отдан подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам и объектам социальной сферы. По мере выпадения осадков на дорогах и тротуарах проводят механизированное прометание и противогололедную обработку.
Представители комплекса попросили автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.
Снегопад продолжится в столичном регионе до вечера 25 ноября. Всего может выпасть от 15 до 25 сантиметров снега.
В связи с непогодой московских автомобилистов призвали отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться метро. Это поможет снизить нагрузку на дороги и облегчит движение тем, кому машина действительно необходима, например врачам.
Снегопад продлится в Москве до 25 ноября