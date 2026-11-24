Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Температуру теплоносителя в столичной системе отопления повысили в связи с похолоданием. Параметры теплоснабжения специалисты комплекса городского хозяйства корректируют с учетом среднесуточной температуры воздуха, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время температура теплоносителя составляет 90–92 градуса", – отметил вице-мэр.

По словам Бирюкова, режим работы централизованной системы теплоснабжения зависит от температуры на улице. Задания на изменение параметров подают заблаговременно, ориентируясь на краткосрочный прогноз погоды. При этом быстро повысить или понизить температуру теплоносителя нельзя из-за инерционности системы.

Объем подачи тепла регулируют двумя способами: изменяют температуру теплоносителя или его количество. Корректировки проводят автоматически под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК". Для этого используют данные погодных датчиков и систем диспетчеризации, в том числе установленных на тепловых пунктах.

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