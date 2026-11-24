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Возможный запрет Евросоюза (ЕС) на краткосрочные визы для российских военных не затронет граждан, проходивших только срочную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР пояснили, что правовую основу будущего ограничения Совет ЕС согласовал 23 июля 2026 года. Запрет будет распространяться на действующих и бывших военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, участвовавших в специальной военной операции с февраля 2022 года.

Пока неясно, как консульства будут проверять участие заявителей в СВО, какие документы потребуются для этого и как будут рассматриваться спорные случаи. При этом новых общеевропейских запретов на визы для всех россиян не вводили. Заявления на шенгенские визы по-прежнему принимают консульства стран, которые пускают туристов из России, но действуют и национальные ограничения.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) в рамках 22-го пакета санкций против России вновь предложила не выдавать краткосрочные визы бывшим участникам боевых действий. Также странам – членам ЕС рекомендуют не принимать российские паспорта без биометрических данных. Ограничения пока не введены, последнее слово остается за Советом ЕС.

