Фото: vk.ru/Министерство искусства и культурной политики УО

Умерла балетмейстер, заслуженный работник культуры РФ, педагог Нина Кыштымова. Ей было 80 лет. Об этом ТАСС рассказала ее семья.

Кыштымова умерла 23 ноября. Причиной смерти стала остановка сердца.

Нина Кыштымова родилась 11 марта 1946 года. Свой профессиональный путь работник культуры начала в конце 1960-х годов в Улан-Удэ – там она выступала как балерина. Позже Кыштымова окончила Московский государственный институт культуры по специальности "режиссура балета".

В 1972 году она вместе с мужем переехала в Ульяновск. Там пара открыла хореографическое отделение в местном училище культуры (сейчас – Ульяновский колледж культуры и искусства).

Кыштымова посвятила преподаванию классического танца, композиции и методики работы с коллективами более 40 лет. С 2014 года она являлась балетмейстером ансамбля татарской песни "Булгар".

Кроме того, Кыштымова дебютировала в кино в 1972 году. Ее первой ролью стала секретарша в трехсерийном фильме "Инженер Прончатов".

В 2002 году Кыштымовой присвоили звание заслуженного работника культуры РФ. В 2026 году она выиграла специальную премию "Маэстро" XVIII Областной межведомственной премии "Браво, Маэстро!".