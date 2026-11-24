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Спецслужбы пресекли попытку совершения террористического акта в синагоге в Кисловодске Ставропольского края. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, к преступлению готовился гражданин России 2004 года рождения. Он действовал по указанию членов запрещенной международной террористической организации, принял радикальную идеологию и под контролем зарубежного куратора присягнул лидеру этой структуры.

Перед нападением подозреваемый изучил местность и определил время, когда у объекта собирается больше всего людей, а взрывное устройство собрал сам. Задержали его на пути к месту планируемого преступления. С собой у него была самодельная бомба массой 3,5 килограмма с поражающими элементами, а по адресу его проживания обнаружены и изъяты компоненты для сборки взрывных устройств.

Во время допроса злоумышленник признал вину. Он также заявил, что после совершения преступления планировал выехать в Сирию для вступления в состав незаконных вооруженных формирований. По факту покушения на теракт возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области был задержан 48-летний местный житель, который готовил диверсию на объекте железнодорожного транспорта. По данным ФСБ, мужчина действовал по заданию куратора с Украины. Он собирал информацию о размещении объектов Вооруженных сил России и заправочных станций в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

