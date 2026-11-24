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Во Владивостоке работник, обслуживавший лифтовое оборудование в торговом центре, получил травму на работе. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По неуточненным данным, происшествие случилось 23 ноября. Мужчина травмировался во время обслуживания лифта.

"Прокуратура даст оценку соблюдению требований охраны труда и безопасности при эксплуатации лифтового оборудования", – заявили в ведомстве.

По итогам проверки ведомство примет меры прокурорского реагирования. Контроль за ситуацией ведет прокуратура Советского района Владивостока.

Ранее в США рабочий погиб во время ремонта канализации в частном доме. Мужчина застрял головой вниз в узком отверстии септика. Прибывшие на место спасатели смогли вытащить сантехника, однако спасти его не удалось.

