Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

Пожар в жилом доме в Кулунде Алтайского края, вспыхнувший после взрыва газа, локализовали на площади порядка 60 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

Как уточнили в ведомстве, спасатели вывели из здания 5 человек, еще 8 покинули дом самостоятельно. Для жильцов развернули два пункта временного размещения.

Взрыв газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме на Промышленной улице произошел утром 24 ноября. За хлопком последовал пожар, обрушились верхние этажи здания.

В результате погиб один человек. Следователи возбудили уголовное дело.

