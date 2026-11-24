24 ноября, 07:43Происшествия
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Алтайском крае локализован
Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"
Пожар в жилом доме в Кулунде Алтайского края, вспыхнувший после взрыва газа, локализовали на площади порядка 60 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, спасатели вывели из здания 5 человек, еще 8 покинули дом самостоятельно. Для жильцов развернули два пункта временного размещения.
Взрыв газовоздушной смеси в жилом пятиэтажном доме на Промышленной улице произошел утром 24 ноября. За хлопком последовал пожар, обрушились верхние этажи здания.
В результате погиб один человек. Следователи возбудили уголовное дело.