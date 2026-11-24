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Новый ГОСТ на мед вступит в силу в России 1 декабря 2026 года. Документ установит единые критерии выявления фальсификата, в том числе продукции с добавлением дешевых сиропов. Это поможет покупателям отличать натуральный мед от подделок, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Алтухов.

Согласно новым требованиям, одним из признаков подделки станет содержание в меде семи и более процентов сахаров из растений типа С-4. К ним относятся, например, кукуруза и сахарный тростник. Такой показатель позволит выявлять добавление посторонних сиропов.

Алтухов отметил, что борьба с фальсификатом уже дает результаты. По данным Роскачества, за последние два года доля торговых марок меда с признаками добавления сиропа сократилась с 75 до 19%.

Депутат связал положительную динамику с изменениями в законодательстве и взаимодействием с производителями. По его мнению, введение единого стандарта поможет продолжить эту работу и повысить доверие покупателей к отечественной продукции.

Кроме того, новые требования должны создать более честные условия конкуренции на рынке. Производители натурального меда получат дополнительные возможности для развития, поскольку количество подделок будет сокращаться, считает Алтухов.

Ранее в России утвердили новый ГОСТ на русскую кухню. В перечень включили более 130 блюд и продуктов, среди которых борщ, щи, колобки, бефстроганов, компот, хрен и горчица. Список планируют регулярно пересматривать и обновлять.