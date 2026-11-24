Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

С апреля 2026 года участились атаки на Энергодар и объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). При этом Киев не наносит прямых ударов по энергоблокам из-за опасений радиационных последствий, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом он рассказал ТАСС.

По мнению дипломата, западные страны опасаются, что повреждение станции может привести к распространению радиации за пределы Украины. Такие последствия затронули бы и другие территории, что вызвало бы серьезное возмущение на Западе.

Вместо прямых ударов по энергоблокам, как утверждает посол, атакам все чаще подвергаются Энергодар и объекты, обеспечивающие работу станции.

Мирошник также сообщил о погибших и пострадавших среди сотрудников ЗАЭС. По его словам, жизнь Энергодара тесно связана с атомной электростанцией: в городе живут энергетики и специалисты, которые обеспечивают ее функционирование.

Дипломат считает, что атаки на город создают тяжелые условия для работников станции и затрудняют выполнение ими своих обязанностей. Он расценил такие действия как способ давления на персонал и попытку осложнить работу ЗАЭС.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило об обнаружении новых серьезных повреждений на линии электропередачи "Днепровская" в нескольких километрах от ЗАЭС. В организации отметили, что готовы содействовать проведению ремонтных работ и уже приступили к взаимодействию с обеими сторонами.