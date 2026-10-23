МАГАТЭ заявило о новых серьезных повреждениях на ЛЭП "Днепровская" у ЗАЭС

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Россия и Украина на этой неделе подтвердили обнаружение новых серьезных повреждений на линии электропередачи "Днепровская" в нескольких километрах от Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В организации отметили, что готовы содействовать проведению ремонтных работ и уже приступили к взаимодействию с обеими сторонами для изучения возможных вариантов восстановления работы как подстанции "Днепровская", так и линии электропередачи ЗАЭС напряжением 750 киловольт.

Ранее стало известно, что более 50 сотрудников Запорожской АЭС пострадали от украинских атак с момента эскалации конфликта.

Власти Энергодара, расположенного рядом с ЗАЭС, заявили, что город оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за атак на инфраструктуру. В частности, с мая по октябрь в Энергодаре уничтожили более 300 гражданских автомобилей.