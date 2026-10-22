Более 50 сотрудников ЗАЭС пострадали от украинских атак с момента эскалации

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Более 50 сотрудников Запорожской АЭС пострадали от украинских атак с момента эскалации. Об этом директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил в ходе международного телемоста на площадке ОБСЕ по теме террора в Запорожской области.

"На сегодняшний день уже более 50 человек получили ранения разной степени тяжести", – передает его слова ТАСС.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по автобусу, который использовался для перевозки персонала ЗАЭС. В результате атаки погиб водитель. Как уточнили на станции, мужчина развез сотрудников после дневной смены и возвращался в гараж.

В пресс-службе ЗАЭС указывали, что персонал не должен становиться мишенью. Удары по людям, обеспечивающим безопасность станции, назвали недопустимыми.