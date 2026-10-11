Лихачев заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается сложной

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Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается сложной: атаки на транспорт и дорогу, которая связывает станцию с Энергодаром, не прекращаются, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Персонал в этих условиях сохраняет выдержку и боевой дух", – подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что ситуация на ЗАЭС – сложная и многовекторная.

Энергодар при этом продолжает жить и работать при постоянных прилетах. В пример Лихачев привел два случая: 9 октября беспилотник уничтожил продуктовый магазин вместе со всем товаром, а 10 октября дрон-камикадзе сдетонировал в непосредственной близости от медсанчасти № 145, целился в пищеблок.

"Росатом", в свою очередь, продолжает поддерживать город: помогает с подвозом продуктов и стройматериалов, организует ремонты и оказывает финансовую помощь. Поддержка ЗАЭС и Энергодара является приоритетной задачей.

Отдельно Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ближайшее время договориться о режиме тишины для ремонта электрооборудования на Запорожской теплоэлектростанции (ЗаТЭС), связанной с ЗАЭС. По его словам, задача номер один – ремонт электротехнического оборудования на территории Запорожской тепловой станции: оно обеспечивает передачу электричества от линии "Ферросплавная" до атомной станции. Системы в тяжелом состоянии, со стороны ВСУ постоянно прилетает, ремонт в такой ситуации невозможен, а сотрудников под огонь посылать нельзя.

"Договориться о временном прекращении огня рассчитываем в ближайшее время", – сказал глава "Росатома".

Фокус внимания сейчас сосредоточен на переговорах по установлению режимов тишины. Помимо "Росатома", в них участвуют представители силовых ведомств, МИД и МАГАТЭ.

Еще одна ключевая задача – обеспечить ремонт отдельных элементов ЛЭП "Днепровская", которая простаивает с марта 2026 года. Свою часть линии на российской стороне госкорпорация полностью отремонтировала еще в июне, Киев же под разными предлогами откладывает работы на своей части.

"Рассчитываем, что в ближайшее время удастся договориться о параметрах скорейшего восстановления линии", – добавил Лихачев.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские атаки на российские атомные объекты усилились. По его словам, эскалация началась после того, как Евросоюз выделил 90 миллиардов евро, и затронула радиационную безопасность. В частности, с апреля город Энергодар в Запорожской области активно обстреливается, а значительному числу жителей пришлось уехать.

