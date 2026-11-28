Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека погибли при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой район Луганска. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в MAX.

Удары пришлись по восточной части города – рядом с торговым центром, кафе и пунктом выдачи заказов. По словам Пасечника, в результате атаки также пострадали еще трое человек, в том числе несовершеннолетние. Раненых оперативно доставили в лечебные учреждения.

Ранее сообщалось, что Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после комбинированной атаки ВСУ с применением ударных беспилотников и ракет. Она продолжалась более 6 часов. На месте ЧП ведутся работы по локализации последствий инцидента.

Также в ночь на 20 ноября украинские беспилотники атаковали Краснодар. В городе включали сирены, а власти предупреждали об угрозе воздушной атаки и призывали жителей соблюдать меры безопасности.

