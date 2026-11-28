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Бывший заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере строительства Александр Емельянов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает об аресте Емельянова. Официальных комментариев от правоохранительных органов по теме пока не поступало. Уголовное дело связано с работой Емельянова в дирекции капитального строительства до его назначения на должность замгубернатора.

Должность заместителя губернатора Ямала в сфере строительства Емельянов занял в сентябре 2023 года, а покинул ее в августе 2026 года. В правительстве он курировал работу двух окружных ведомств: департамента строительства и жилищной политики и службы государственного строительного надзора.

Ранее столичный суд приговорил каждого из экс-руководителей ПАО "Промсвязьбанк" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых к 8 годам колонии. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении около 40 миллиардов рублей у кредитной организации. Кроме того, с Ананьевых будет взыскано около 40 миллиардов рублей в качестве возмещения ущерба.

