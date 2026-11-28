Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Восемь новых остановок наземного городского транспорта начнут работать в декабре в семи административных округах Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря новым остановкам пересадок становится меньше, а пассажиры быстрее добираются до пунктов назначения. Остановочные павильоны располагаются ближе к объектам социальной инфраструктуры, что очень важно для жителей отдаленных районов.

В Северо-Восточном административном округе на улице Вильгельма Пика появится остановка "ВГИК". Ею смогут пользоваться пассажиры автобусов № 154 и 428 при поездках в сторону Сельскохозяйственной улицы.

В Восточном административном округе остановка "2-я Прядильная улица" будет работать для маршрута № 634 в сторону 3-й Парковой улицы.

В Юго-Восточном административном округе на остановке "Новороссийская улица, 4" смогут останавливаться автобусы № 551 и С754, следующие в сторону Ставропольской улицы.

В Северном административном округе в Библиотечном проезде появится остановка "МЦД Ховрино". Ей смогут воспользоваться пассажиры на маршрутах № 270, 559 и 673 при следовании от Зеленоградской улицы. Второй пункт – "Керамический проезд" на улице Зарянова – обслужит маршруты № 170, 466 и 499, которые следуют от Керамического проезда.

В Южном административном округе на Сумской улице откроется остановка "МФЦ Чертаново Северное". Она предназначена для маршрутов С908, С914, № 922, 980 и С988 по направлению к Варшавскому шоссе.

В Юго-Западном административном округе остановку "Новочеремушкинская улица" на улице Дмитрия Ульянова откроют для автобусов С918, № 934 и С5, следующих к Профсоюзной улице.

В Троицком административном округе на Большой Октябрьской жители смогут воспользоваться остановкой "Нагорная улица". Она предназначена для маршрутов № 108, С117, 126 и 278 в обе стороны.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала 2026 года в парки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков поступило более 1,1 тысячи единиц техники. При этом весь транспорт российского производства. Среди новых поступлений – автобусы разных классов и электробусы с современной технологией зарядки.