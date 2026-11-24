Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2026 года парки Мосгортранса и коммерческих перевозчиков получили более 1,1 тысячи единиц техники. Сейчас на регулярных маршрутах в столице работает наземный транспорт только российского производства, рассказал Сергей Собянин в MAX.

Среди полученного в текущем году транспорта – автобусы большого, среднего и малого классов и электробусы нового поколения "КамАЗ-52222". В них применяется инновационная технология зарядки: зарядная станция автоматически соединяется с рельсами на крыше машины. Такое решение удобнее для водителей и обеспечивает надежный контакт при любых погодных условиях.

В новых электробусах эффективнее работает климатическая система, а накопительная площадка для велосипедов и колясок стала больше на 15%. Кроме того, в салоне появились места для ручной клади.

Отдельное внимание уделяется маломобильным гражданам и семьям с детьми. Все виды городского транспорта столицы приспособлены для перевозки колясок. Речь идет о более чем 9 тысячах автобусов, электробусов и трамваев – это один из лучших показателей в мире.

Ранее Собянин сообщил, что на обновление столичного подвижного состава в 2027–2029 годах выделят 306,1 миллиарда рублей из городского бюджета. Москва планирует закупить 1,6 тысячи единиц наземного транспорта, порядка 1 тысячи вагонов метро и свыше 850 вагонов для пригородных и межрегиональных железнодорожных перевозок.