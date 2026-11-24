24 ноября, 10:17Регионы
Моржа Мишу из Приморского океанариума посвятили в хоккеисты в день рождения
Фото: MAX/"Приморский океанариум"
Тихоокеанскому моржу Мише из Приморского океанариума исполнилось 15 лет. Одним из первых именинника поздравил защитник владивостокского хоккейного клуба "Адмирал" Марио Грман: он посвятил моржа в хоккеисты, рассказала пресс-служба Приморского океанариума.
Кроме того, Грман подарил имениннику именное джерси.
День рождения животного отметили во Всемирный день моржа. Согласно Международной Красной книге, моржи входят в число уязвимых видов. При этом в Красной книге России указаны два подвида – атлантический и лаптевский.
До этого сообщалось, что обитатели Московского зоопарка активно набирают вес перед наступлением холодов. Для одних животных это подготовка к спячке, для других – накопление сил перед размножением, а для третьих – возможность сохранять активность в зимний период.
При этом специалисты контролируют процесс и составляют рацион так, чтобы животные поправлялись постепенно. На зажировке сейчас находится и манул Тимофей – символ зоопарка.