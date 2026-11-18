Фото: MAX/"Московский зоопарк"

В Московском зоопарке стало на два редких вида больше: там поселились цепочная гадюка и змея Колетта, сообщили в пресс-службе зоосада.

Оба вида находятся на экспозиции "Хижина змеелова", где условия приближены к естественной среде. Выставка пока закрыта на ремонт, открыть ее планируют в начале 2027 года. После открытия змею Колетта и цепочную гадюку покажут публике впервые за всю историю зоопарка.

Черный аспид Колетта, или змея Колетта, относится к роду Pseudechis, который также называют родом черных змей или черных ехидн. Он является одним из двух главных родов семейства аспидовых. Эти змеи обитают в Австралии, а также встречаются вплоть до Новой Гвинеи. При этом именно на территории Австралии сосредоточено наибольшее разнообразие аспидов, в том числе видов с самым сильным ядом.

У данного вида контрастные красные и черные оттенки. Кольцевидный узор у нее размыт и служит камуфляжем на фоне сухих равнин западного Квинсленда – исконного местообитания вида.

Змею Колетта привезли к специалистам зоопарка три года назад. Она была совсем юной – только вышла из яйца – и не превышала 35 сантиметров. Выяснилось, что это самец.

"Сейчас его длина составляет более метра, и наш аспид уже имеет пропорции тела взрослой змеи, хотя ему есть куда расти", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Цепочная гадюка, известная также как гадюка Расселла или дабоя, относится к семейству гадюковых. Длина этой змеи может достигать 166 сантиметров. На материке ее обычные размеры составляют около 120 сантиметров, тогда как на островах встречаются более мелкие особи. Этот вид является яйцеживородящим: самка не откладывает яйца, а за один раз рождает от 5 до 50 детенышей.

Встречается она в Южной и Юго-Восточной Азии: в Пакистане, Индии, на Шри-Ланке, в Бангладеш, Мьянме, Таиланде, Лаосе, Камбодже, Вьетнаме, Индонезии и Китае. На рисовых полях и других сельхозугодьях, где работают люди, змею непросто увидеть: ее скрывает маскировка. Для человека ее укусы опасны. При этом она считается самой распространенной ядовитой змеей Южной Азии.

На экспозицию поместили самца. В зоопарк он попал несколько лет назад по обмену со Шри-Ланкой.

Обе змеи содержатся по отдельности, у каждой свой террариум. Фон там держится около плюс 25 градусов, ночью температура меняется. Зимовать рептилиям не нужно.

В Московском зоопарке ранее впервые удалось добиться размножения смертельно ядовитых акантофисов. В результате на свет появились три детеныша. Как отметила Акулова, содержать и разводить таких рептилий в неволе непросто из-за их высокой ядовитости и особых требований к условиям обитания. Подобные случаи редко встречаются в мировой практике. Чтобы получить потомство, специалисты подобрали подходящую пару и обеспечили змеям условия, близкие к естественным.

