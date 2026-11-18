Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ТиНАО в ДТП погибла женщина, управлявшая автомобилем Mercedes. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Авария произошла в районе поселка Армейский. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. Машина наехала на мачту городского освещения, а затем на дерево.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия. На месте ДТП работают инспекторы и следственно-оперативная группа.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль Kia Rio сбил на тротуаре двух 23-летних девушек. По данным МВД, 20-летний водитель наехал на стойку светофора, после чего сбил стоявших на тротуаре пешеходов. В итоге обе девушки были госпитализированы в тяжелом состоянии.