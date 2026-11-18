Фото: Москва 24/Александр Авилов

Госавтоинспекция Москвы проведет общегородское профилактическое мероприятие "Пешеход" 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение ПДД пешеходами и водителями. В рамках рейда они также проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми. Им расскажут о правилах дорожной безопасности при переходе дороги, а также о нормах поведения в жилой зоне и во дворах.

Ранее сообщалось, что с момента запуска проекта "Москва – область" пассажиры автобусов совершили 38 миллионов поездок. В проект уже включили 70 действовавших направлений, причем часть трасс объединили, благодаря чему появились 66 новых пригородных маршрутов.

Эти маршруты обслуживают примерно 500 автобусов, а в будние дни на них приходится более 200 тысяч поездок. Наибольший спрос наблюдается на направлениях в Красногорск, Химки, Долгопрудный и Одинцово.