Фото: MAX/"Администрация Волгограда"

Муниципальные дорожные службы Волгограда приступили к замене стандартных указателей "Волгоград" на "Сталинград" на основных магистралях, которые ведут в город-герой, сообщили в мэрии города.

Работы приурочили ко Дню начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Несколько раз в году Волгоград временно получает название "Сталинград" согласно решению городской думы. Даты приурочены к памятным событиям Великой Отечественной войны. В эти дни – 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря – на въездах в город устанавливают указатели с историческим названием.

Первый раз название "Сталинград" вернули на городские указатели 19 ноября 2022 года. Это произошло в день годовщины начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Ранее Владимир Путин отмечал, что преступления нацистов не имеют срока давности. Их однозначная оценка была дана 80 лет назад на Нюрнбергском трибунале. По словам президента, его нормы и принципы остаются актуальными и сегодня, позволяя противодействовать попыткам искажения исторических фактов.

