Фото: портал мэра и правительства Москвы

Склад забытых вещей на станции метро "Котельники" переехал, новое пространство открыли в кассовой зоне станции, сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

Пассажиры теперь могут получить помощь специалистов склада на новом месте. Чтобы сообщить о забытой в транспорте вещи, нужно оформить обращение в приложении "Метро Москвы". Когда предмет поступит на склад, с пассажиром свяжутся по электронной почте, указанной в заявке.

Склады забытых вещей работают ежедневно с 08:00 до 20:00 на трех станциях метро: "Черкизовская", "Котельники" и "Деловой центр".

С начала января по сентябрь 2026 года на столичных вокзалах пассажиры забыли около 60 тысяч предметов. Наиболее распространенными находками стали мобильные телефоны и другие электронные устройства. В числе самых необычных вещей оказались зубные протезы, парик и рога оленя.

