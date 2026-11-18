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Родительский детоцентризм, привычка уделять чрезмерное внимание и оберегать от ответственности могут повысить шансы на возникновение эгоизма у ребенка. Дети должны учиться проявлять заботу о близких, рассказала "Абзацу" психолог Софья Сулим.

По словам специалиста, если в семье все внимание сосредоточено на одном ребенке, он может привыкнуть к тому, что его потребности всегда важнее чужих. В дальнейшем это затрудняет общение со сверстниками и взрослыми.

Важную роль играет и распределение бытовых обязанностей. Сулим считает, что даже небольшие поручения, например уборка собственной комнаты, помогают ребенку осознать свою ответственность перед семьей. Если же родители полностью освобождают его от домашних дел, это может привести к несамостоятельности.

Психолог также призвала взрослых не скрывать от детей собственную усталость и переживания. Ребенку важно видеть, что у близких тоже бывают трудности и им может требоваться поддержка. Так он учится замечать состояние окружающих и проявлять заботу в ответ.

Еще одной ошибкой специалист назвала чрезмерную похвалу. Постоянные заверения в том, что ребенок лучше всех и во всем превосходит остальных, могут сформировать завышенную самооценку и помешать ему понимать собственные ограничения.

Ранее психолог Наталья Наумова назвала пять действий родителей, которые способствуют развитию тревожности у детей. К ним относятся любовь только за достижения, тотальная гиперопека, безразличие, запрет на проявление эмоций и раздувание проблем из пустяков. Специалист отметила, что такие крайности лишают ребенка веры в собственные силы и могут приводить к психосоматическим нарушениям.