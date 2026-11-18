Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московский транспорт перешел на усиленный режим работы из-за снега. Специалисты следят за состоянием инфраструктуры и подвижного состава, а все службы готовы оперативно реагировать на снегопады, гололед и перепады температур, сообщили в столичном Дептрансе.

"Ежедневно через рельсовый транспорт Москвы – МЦК, МЦД и метро – совершается около 10 миллионов поездок. Чтобы снегопады не повлияли на привычный ритм города, сотрудники Московского транспорта круглосуточно следят за состоянием путей, подвижного состава и транспортной инфраструктуры", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В метрополитене очищают от снега пути в электродепо, стрелочные переводы и рельсы на открытых участках линий. Отдельное внимание уделяют открытым станциям, территориям у вестибюлей и подходам к ним. При ухудшении погоды число сотрудников и задействованной техники готовы оперативно увеличить. Для очистки используют специализированное оборудование, инвентарь и противогололедные материалы.

На МЦК и МЦД вместе с перевозчиками – ЦППК, "Аэроэкспресс" и МТППК – усилен контроль за состоянием поездов. Перед выходом на маршрут специалисты проверяют работу систем отопления и климатического оборудования, температуру в салонах.

В депо заранее провели дополнительные технические осмотры, климатические установки перевели на зимний режим, а составы подготовили к работе при низких температурах. Совместно с МЖД транспортники также следят за железнодорожной инфраструктурой.

На Ленинградском вокзале и пяти автовокзалах Москвы на протяжении всего снегопада очищают входные группы, пешеходные маршруты, перроны и прилегающие территории.

В Москве 18 ноября сформировался снежный покров высотой 2 сантиметра. Местами снег будет идти и ночью 19 ноября. Городские службы постоянно следят за улично-дорожной сетью и при необходимости выполняют регламентные работы с учетом погоды. Из-за снегопада операторы кикшеринга временно остановили прокат электросамокатов и велосипедов.

Водителей призвали не превышать скорость и держать дистанцию, а пешеходам рекомендовали быть осторожными на дорогах. Также в столичном Дептрансе настоятельно попросили автомобилистов не выезжать на летней резине.