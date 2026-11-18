Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Лучшей альтернативой Роберту Паттинсону на роль Джеймса Бонда в новом фильме про агента 007 является Сергей Бурунов – по мнению рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко), он сможет воплотить этот образ убедительнее, чем все остальные российские актеры. Об этом он заявил на площадке VK Records Special.

"Вы что, с этим готовы спорить? Мне кажется, он отлично перевоплотится", – цитирует исполнителя Национальная служба новостей.

Рэпер подчеркнул, что более подходящего кандидата, чем Бурунов, не найти.

Ранее сообщалось, что Паттинсон официально утвержден на роль агента 007. Актер станет восьмым исполнителем роли Бонда. До него этого персонажа играл Дэниел Крейг, последняя картина с участием которого в образе Бонда – "Не время умирать" – вышла в 2021 году.

Реакция пользователей Сети на это решение оказалась неоднозначной. Одни посчитали, что актеру невероятно повезло, другие усомнились в правильности выбора создателей франшизы, а третьи заявили, что роль следовало предложить другим кандидатам.

Между тем в СМИ появилась информация о главной кандидатке на роль новой спутницы агента 007. Ею называют Маргарет Куолли, сыгравшую в картинах "Субстанция" и "Однажды в... Голливуде". В числе других претенденток – Аня Тейлор-Джой, Сидни Суини, Флоренс Пью и Дейзи Эдгар-Джонс.