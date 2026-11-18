Фото: MAX/"ФТС России"

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России на Дальнем Востоке пресекли вывоз в Китай зубов кашалота и бивней моржей. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данные ведомства.

Инцидент произошел на пункте пропуска Пограничный. Водитель грузового автомобиля пытался скрыть товары от таможенного контроля и на вопрос инспектора о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров ответил отрицательно.

Однако во время досмотра в конструктивных полостях кабины и в инструментальном ящике под полом полуприцепа фуры были обнаружены свыше 150 килограммов сокрытых предметов.

Помимо дериватов вышеперечисленных животных, в транспортном средстве нашли 30 медалей и нагрудных знаков, включая медали "За безупречную службу", "За освобождение Варшавы", юбилейные медали Советской армии и Вооруженных сил СССР, воинские знаки отличия и 60 архивных документов.

Таможенники также обнаружили еще 135 хвостов и 107 замороженных репродуктивных органов оленей, банкноты, часть из которых представляют культурную ценность и стоят более 2 миллионов рублей.

По словам водителя, он купил данные товары в интернет-магазинах и рассчитывал перепродать в КНР. Возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде культурных ценностей в крупном размере и о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников. Материалы переданы в суд.

Ранее в Хабаровском крае сотрудники ФТС России пресекли попытку вывоза в Китай более 52 килограммов краснокнижного лишайника стоимостью 1,2 миллиона рублей. Редкий ресурс пытался незаконно вывезти из страны 56-летний мужчина. Он сложил лишайник в десять картонных коробок и раздал их другим людям, которые следовали через границу.