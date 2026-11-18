Фото: портал мэра и правительства Москвы

На 1-м участке Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена внедрили современную отечественную систему управления движением поездов "Диалог". Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем канале в мессенджере MAX.

Новая технология поможет контролировать движение составов, а также следить за состоянием инфраструктуры и обеспечивать безопасность.

Система работает следующим образом: микропроцессорная централизация МПЦ-СМ управляет стрелками и светофорами, а обмен данными занимает всего 0,45 секунды. Затем технология блокирует ошибочные команды и не разрешает направить на путь сразу два поезда.

Система "Диалог", в свою очередь, передает данные о движении составов и состоянии инфраструктуры в Единый диспетчерский центр, и позволяет выявить неисправности и контролировать соблюдение расписания.

Оборудование состоит из отечественных комплектующих и защищено от перепадов напряжения, влаги, пыли, а также доступа без разрешения.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичное метро на сегодняшний день состоит из 309 станций, а точность соблюдения графика – 99,9%. При этом по поручению Сергея Собянина продолжается повышение безопасности и комфорта в метрополитене.

"В условиях плотного пассажиропотока и рекордно коротких интервалов между поездами цифровизация обеспечивает высокий уровень безопасности перевозок. Системы российского производства ГК "Нацпроектстрой" обладают высокими показателями надежности", – заключил Ликсутов.

Ранее Собянин осмотрел площадку строительства станции "Луганская" и заявил, что первый участок новой линии планируют завершить в 2028 году, а второй – в 2029 году. Строительство Бирюлевской линии разделили на два этапа. Первый пройдет от "ЗИЛ" до "Печатников", второй – от "Печатников" до "Бирюлева Западного". Станция метро сократит время в пути до БКЛ в 2 раза.